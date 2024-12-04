Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
ГоловнаСвіт

Угорщина просить США зняти санкції з російського Газпромбанку для оплати газу, - Reuters

До американських органів влади направлено відповідний запит.

Угорщина просить США зняти санкції з російського Газпромбанку для оплати газу, - Reuters
Петер Сіярто
Фото: EPA

Угорщина направила до США офіційний запит щодо звільнення російського Газпромбанку від санкцій, пов’язаних із платежами за природний газ. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Санкції перешкоджають державному банку здійснювати будь-які нові транзакції, пов’язані з енергетикою, які стосуються фінансової системи США.

"Вчора ми подали наш запит до відповідних американських органів влади, аби для «Газпромбанка» зробили виняток і зняли санкції, коли мова йде про оплату природного газу", - заявив Сійярто під час брифінгу, який транслювався на його сторінці у Facebook.

Сіярто, який бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, процитував держсекретаря США Ентоні Блінкена, який сказав, що "готовий проконсультуватися з союзниками, для яких санкції створили проблеми".

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Туреччина також просить США пом'якшити санкції проти Газпромбанку, щоб була можливість платити за російський газ. 

  • У листопаді США запровадили нові санкції – цього разу у переліку опинилася низка банків і держпосадовців із Центробанку Росії. Санкції торкнулися, зокрема, Газпромбанку і його філій в інших країнах.

  • Російські банки і посадовці, що потрапили під нові санкції США, допомагали Росії тримати зв’язок із FATF і були основним каналами для розрахунків.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies