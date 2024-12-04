Мер Парижа вп'яте з початку повномасштабної війни приїхала до Києва

Перший візит Анн Ідальго до столиці України відбувся у квітні 2022 року.

До Києва приїхала мер Парижа Анн Ідальго. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Ви вже вп’яте за час повномасштабної війни відвідуєте Київ. Захоплююсь вашою сміливістю і дякую за таку підтримку і дружбу. Ми пам’ятаємо, що ваш перший візит відбувся у квітні 2022 року. Тоді наші міста підписали Угоду про дружбу і співробітництво. Важливим свідченням партнерства з боку Парижа стала знакова подія 2022 року, коли міська рада французької столиці одностайно проголосувала за надання Києву статусу почесного громадянства. Цією відзнакою, яку вперше присудили Києву, Париж підтвердив справжню дружбу зі столицею держави, яка виборює свою свободу", – зазначив Кличко.

Він також нагадав, що минулого року, в День незалежності України, в центрі Парижа вони разом з Ідальго відкрили Київський сквер, як символ підтримки французьким народом боротьби українців за свободу та європейські цінності

Кличко зазначив, що в березні цього року він вручив пані Ідальго відзнаку - нагрудний знак "За сприяння обороні Києва", адже від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву гуманітарну допомогу. Зокрема, - генератори та інше обладнання.

Мер Києва подякував громаді Парижа за всю надану допомогу і за те, що прихистили у Франції українців, які рятувались від війни, а також - за гуманітарні проєкти, що сприяли відпочинку київських дітей у Парижі у 2023–2024 роках.