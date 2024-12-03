У центрі столиці біля Золотих воріт відкрили інсталяцію "Ключ Києва"

Її мета - привернути увагу до інклюзивності міста.

У столиці біля Золотих воріт представили інсталяцію "Ключ Києва". Її відкрили у Міжнародний день людей з інвалідністю, щоб привернути увагу до інклюзивності міста.

Про це повідомляє Суспільне.

Над інсталяцією близько місяця працювало мистецьке об'єднання "12". Вага арт-об'єкта - понад 300 кг. Для його створення використали близько 12-ти тисяч ключів, які збирали кияни.

Фото: Суспільне.Київ Ключ Києва біля Золотих воріт

Зазначається, що цей ключ - символ влади містян. Ним відкрили символічну "браму доступу" до міста.

"Ключ складається з різного металу ключів. Ми створили каркас, сплавивши його з металевих рейок, потім обплели зібраними ключами", - розповіла ілюстраторка проєкту Ганна Керман.

Друга частина інсталяції - банер з київським князем Ярославом Мудрим на колісному кріслі.

"Такі мистецькі проєкти ставлять певні маркери, що відбувається у суспільстві. Столиця має бути інклюзивною, зокрема в історичній частині міста", - вважає засновник "Спілки поранених військових України "Міцні 300" Андрій Кучер.