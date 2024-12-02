Сили ППО знешкодили біля 20 "шахедів", які атакували Київ

У столиці без руйнувань та постраждалих.

У ніч проти 2 грудня Сили протиповітряної оборони виявили і знешкодили в різний спосіб близько 20 російських безпілотників, які потенційно загрожували Києву.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години. Дронів було чимало. І заходили вони як раніше – хвилями і з різних напрямків", - зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

За даними влади, у столиці без руйнувань та постраждалих.

Близько 6:34 у Києві знову оголошували повітряну тривогу - було зафіксовано рух БПЛА. Працювала протиповітряна оборона.