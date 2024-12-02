Сили ППО знешкодили біля 20 "шахедів", які атакували Київ

У ніч проти 2 грудня Сили протиповітряної оборони виявили і знешкодили в різний спосіб близько 20 російських безпілотників, які потенційно загрожували Києву.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
"Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години. Дронів було чимало. І заходили вони як раніше – хвилями і з різних напрямків", - зазначив очільник КМВА Сергій Попко.
За даними влади, у столиці без руйнувань та постраждалих.
Близько 6:34 у Києві знову оголошували повітряну тривогу - було зафіксовано рух БПЛА. Працювала протиповітряна оборона.
- 1 грудня російська армія декілька разів намагалася атакувати Київ дронами. Під час першої тривоги, що почалася близько 5 ранку, Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці.