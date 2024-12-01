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Окупанти зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині, ‒ Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень.

Окупанти зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти і далі зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Сьогодні постраждали ряд населених пунктів, серед яких Нововасилівка, Блешня, Грем’ячка, Бачівськ, Леонівка та Карповичі.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів ворожих військ поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. Два боєзіткнення продовжуються.

Агресор також збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру. 

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На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. На даний час триває бій. 

Активність ворога зберігається і на Покровському напрямку. 22 рази за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Наразі ще триває п’ять боєзіткнень. 

Запеклі бої тривають на Курахівському напрямку. Поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки протягом дня відбулося 33 бойових зіткнення, 14 атак окупантів тривають.

На Времівському напрямку агресор 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки, дев’ять боєзіткнень тривають.

На Курщині українські захисники відбивають шість атак загарбників, всього на напрямку за сьогодні відбулося 12 боєзіткнень.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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