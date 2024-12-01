Окупанти агітують дітей тимчасово окупованого Мелітополя вступати до росгвардії

Кремль продовжує використовувати українських дітей на ТОТ для мілітаризації.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни агітують школярів вступати до росгвардії.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Для пропаганди росіяни відкрили у Мелітополі виставку на честь графа Комаровського — засновника росгвардії, головною метою якої є залучення дітей до лав цієї структури.

"Кремль цинічно використовує дітей на ТОТ, нав’язуючи їм воєнну пропаганду. Путін готує нове "гарматне м’ясо", виховуючи покоління, яке змушуватимуть воювати навіть проти власної Батьківщини", — наголошують у спротиві.

У ЦНС додають, що Україна та світ повинні зупинити "кремлівське звірство та притягнути до відповідальності винних у військовій експлуатації дітей".