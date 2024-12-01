Окупанти агітують дітей тимчасово окупованого Мелітополя вступати до росгвардії

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни агітують школярів вступати до росгвардії.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Для пропаганди росіяни відкрили у Мелітополі виставку на честь графа Комаровського — засновника росгвардії, головною метою якої є залучення дітей до лав цієї структури.
"Кремль цинічно використовує дітей на ТОТ, нав’язуючи їм воєнну пропаганду. Путін готує нове "гарматне м’ясо", виховуючи покоління, яке змушуватимуть воювати навіть проти власної Батьківщини", — наголошують у спротиві.
У ЦНС додають, що Україна та світ повинні зупинити "кремлівське звірство та притягнути до відповідальності винних у військовій експлуатації дітей".
- Кремль активно проводить політику мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях, закликаючи їх вступати у підліткові військові організації, проводить навчання з виготовлення та застосування БпЛА, а також проводить пропагандистські заходи для знищення самоідентифікації дітей.