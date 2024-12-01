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Армія РФ скинула вибухівку з дрона на житловий будинок в Чернігівській області

Будинок згорів вщент.

Армія РФ скинула вибухівку з дрона на житловий будинок в Чернігівській області
обстріл Чернігівської області
Фото: В'ячеслав Чаус

Внаслідок дронової атаки у Чернігівській області вщент зруйновано житловий будинок. Ворог атакував Прилуцький район. 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вночі ворог вкотре запускав безпілотники. Внаслідок влучання «Шахеда» (попередньо) зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки", — ідеться у повідомленні.

Фото: В'ячеслав Чаус

На місці атаки РФ працюють всі профільні служби.

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