Армія РФ скинула вибухівку з дрона на житловий будинок в Чернігівській області

Внаслідок дронової атаки у Чернігівській області вщент зруйновано житловий будинок. Ворог атакував Прилуцький район.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні вночі ворог вкотре запускав безпілотники. Внаслідок влучання «Шахеда» (попередньо) зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки", — ідеться у повідомленні.
На місці атаки РФ працюють всі профільні служби.
- Сьогодні вранці ворог скинув вибухівку з дрона на маршрутне таксі в Херсоні. Троє людей загинули, восьмеро поранені.