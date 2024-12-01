Армія РФ скинула вибухівку з дрона на житловий будинок в Чернігівській області

"Сьогодні вночі ворог вкотре запускав безпілотники. Внаслідок влучання «Шахеда» (попередньо) зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району. 58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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