За добу на фронті понад 220 боєзіткнень: половина з них — на Курахівському та Покровському напрямках

Активізував штурмові дії ворог і на Лиманському напрямку.

Розпочалась 1012 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнення.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, крім того, задіяв для ураження 1682 дрони-камікадзе. Також, здійснив 4271 артилерійський обстріл, з них 142 із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку противник вчинив 17 атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися 16 бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Єлизаветівка та Новий Труд.

Сили оборони за вчора відбили 54 атаки позицій наших військ на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожих штурми.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Противник активно застосовує артилерію з території рф по районах українських населених пунктів.

Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Велика Берізка, Порозок, Бачівськ, Олександрівка Сумської області; Сеньківка, Семенівка, Блешня та Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 22 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 353 обстріли по населених пунктах та позиціях наших військ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 76 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.