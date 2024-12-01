На Херсонщині через російські обстріли 15 людей поранені, двоє загиблих

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 15 людей дістали поранення.

Під обстрілами окупантів опинилися освітні заклади; житлові квартали населених пунктів області. Зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, складські та гаражні приміщення, автобус, приватні автомобілі.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка , Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка , Станіслав, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Хрещенівка, Бургунка та місто Херсон.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Упродовж минлої доби через російські обстріли загинули двоє жителів Херсонщини, ще 15 зазнали поранень.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies