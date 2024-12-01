На Херсонщині через російські обстріли 15 людей поранені, двоє загиблих

Упродовж минлої доби через російські обстріли загинули двоє жителів Херсонщини, ще 15 зазнали поранень.
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Хрещенівка, Бургунка та місто Херсон.
Під обстрілами окупантів опинилися освітні заклади; житлові квартали населених пунктів області. Зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, складські та гаражні приміщення, автобус, приватні автомобілі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 15 людей дістали поранення.