У Херсоні російський БпЛА атакував маршрутку, четверо пасажирів поранені

Уранці 30 листопада російська армія з дрона атакувала маршрукту у Дніпровському районі Херсона. Четверо людей постраждали.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"До лікарні доправлено 4 поранених, які потрапили під атаку ворожого дрона у Дніпровському районі близько 8.00", — пише Мрочко.

Відомо, що троє жінок 62, 53 і 35 років та 58-річний чоловік отримали вибухову травму та уламкові поранення.

Наразі постраждалі дообстежуються.