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У Херсоні російський БпЛА атакував маршрутку, четверо пасажирів поранені

Постраждалі отримали вибухову травму та уламкові поранення.

У Херсоні російський БпЛА атакував маршрутку, четверо пасажирів поранені
пошкоджений автобус у Херсоні

Уранці 30 листопада російська армія з дрона атакувала маршрукту у Дніпровському районі Херсона. Четверо людей постраждали.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

"До лікарні доправлено 4 поранених, які потрапили під атаку ворожого дрона у Дніпровському районі близько 8.00", — пише Мрочко.

Відомо, що троє жінок 62, 53 і 35 років та 58-річний чоловік отримали вибухову травму та уламкові поранення.

Наразі постраждалі дообстежуються.

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