Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Покровському та Курахівському напрямках

За добу на фронті зафіксовано 192 бойових зіткнення.

Розпочалась 1011 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення.

Про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 36 авіаударів, скинувши 61 КАБ. Крім цього, здійснив 4663 обстрілів, з них 99 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень близько 1400 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ківшарівка, Олександро-Калинове, Новоосинове, Глушківка, Григорівка, Серебрянка, Костянтинівка, Успенівка, Улакли, Велика Новосілка, Макарівка, Оріхів та Козацьке.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу і ОВТ, пункту управління та одному іншому важливому об’єкту противника.

На Харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись вперед неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 23 ворожі атаки на даному напрямку.

Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1740 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, два засоби ППО, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки окупантів.