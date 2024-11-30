Сили оборони за добу ліквідували ще 1740 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1740 російських військових. Водночас число деяких втрат противника відкориговане.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — ББМ, РСЗВ, засоби ППО, автомобілі, спеціальна техніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — зазначають у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 740400 (+1740) осіб,

танків ‒ 9463 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 19355 (+12) од,

артилерійських систем – 20909 (+23) од,

РСЗВ – 1253 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19792 (+42),

крилаті ракети ‒ 2851 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30431 (+72) од,

спеціальна техніка ‒ 3617 (+2)

Дані уточнюються.