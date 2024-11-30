Сили оборони за добу ліквідували ще 1740 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1740 російських військових. Водночас число деяких втрат противника відкориговане.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — ББМ, РСЗВ, засоби ППО, автомобілі, спеціальна техніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — зазначають у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 740400 (+1740) осіб,
- танків ‒ 9463 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19355 (+12) од,
- артилерійських систем – 20909 (+23) од,
- РСЗВ – 1253 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19792 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2851 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30431 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 3617 (+2)
Дані уточнюються.