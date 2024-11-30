Зеленський: "Захід замість 10 бригад оснастив лише 2,5"

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Sky News висловив думку щодо заклику західних партнерів знизити мобілізаційний вік для залучення більшої кількості людей до війська.

За словами глави держави, ще рік тому він дуже просив Європу та Сполучені Штати забезпечити оснащення 10 українських бригад. На сьогодні повністю цей процес завершено лише "у двох з половиною".

На заваді, як говорить Зеленський, стали "бюрократія та те, що деякі не вважають ці рішення пріоритетом".

Президент запитував у партнерів, чи хочуть вони, "щоб хтось йшов на смерть без зброї". "Якщо в них є ідеї щодо віку мобілізації, то я хочу попросити, щоб вони робили свою справу, а ми робитимемо свою", - підкреслив Зеленський.