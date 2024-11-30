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​На ТОТ України загарбники проводять пропаганду серед людей поважного віку

Для цього росіяни привозять “лекторів” з РФ. 

​На ТОТ України загарбники проводять пропаганду серед людей поважного віку
​На ТОТ України загарбники проводять пропаганду серед людей поважного віку
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України загарбники організовують “пункти тимчасового утримання” для людей поважного віку.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“У таких “пунктах” росіяни систематично проводять лекції та зустрічі із “поважними” гостями із Кремля, які розповідають про усі принади “руського міру”, - йдеться у повідомленні.

Наприклад, до Єнакієве колаборанти привезли завідувачку кафедри історії РФ університету дружби народів Олену Кряжеву-Карцеву. Вона має розказувати людям поважного віку про зародження Русі, патріотизм та історію “Новоросії”.

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За такі виїзди на ТОТ України Олена Кряжева-Карцева вже отримала статус учасника бойових дій. 

Також росіяни готують “лекторів” завдяки російському пропагандистському товариству “Знание”.

  • Представники російсько-окупаційної влади активно продовжують злочинну діяльність, спрямовану на "ідеологічну обробку" дітей на ТОТ України. 
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