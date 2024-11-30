Суд зняв арешт з частки російських олігархів у "Київстарі"

Компанія стверджує, що зможе тепер розширювати мережу та цифрові послуги.

Шевченківський районний суд міста Києва скасував арешт 47% корпоративних прав та статутного капіталу компанії "Київстар", які належать структурам російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

Як пише "Економічна правда", також знято обмеження на 100% прав інших активів, які входять до міжнародної групи Veon - Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech та сервісу Helsi, який має дані більшості українців, що уклали декларацію із сімейними лікарями.

У "Київстарі" вже озвучили подальші кроки після судової ухвали. За словами CEO Олександра Комарова, зняття арешту дозволить компанії зосередитися на "розвитку мережі 4G та цифрових послуг, а також підвищенні енергетичної стійкості".

Привітали рішення Шевченківського суду і в материнській групі Veon. Там вважають, що Україна "продемонструвала себе як надійний партнер для міжнародного бізнесу".