Мінекономіки: підприємства з діючою критичністю можуть бронювати працівників до кінця лютого 2025 року

Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями термін бронювання збільшиться до 12 місяців, як і раніше.

Підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих зможуть забронювати працівників — це бронювання буде чинним до 28 лютого 2025 року.

Про це повідомило Міністерство економіки.

У відомстві додали, що після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями термін бронювання збільшиться до 12 місяців, як і раніше.

«З 1 грудня 2024 року процедура бронювання знову стане доступною через портал «Дія». Для того, щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це понад три місяці — до кінця лютого 2025 року», - зазначили у міністерстві.

Також Кабмін передбачив для підприємств з діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників або у разі завершення бронювання діючих працівників, уточнили в Мінекономіки. Тобто, до кінця відведеного строку на оновлення критичності.

Крім того, уряд спростив механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють.

У Мінекономіки пояснили - якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, то керівник під час подання списку на бронювання на порталі «Дія» має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тисяч гривень. Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діюче бронювання працівника йому буде достатньо встановити рівень зарплати вищу за 20 тис. грн з дати бронювання без обов’язку мати вищу зарплату у попередній період.

Серед інших змін - до списку посад, які можуть бути заброньовані без обмежень за обсягами, додали фахівців у сфері протезно-ортопедичного виробництва. А бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.

Детальніше про бронювання читайте у матеріалі LB.ua.