В ООН закликають РФ припинити ракетні удари по Україні

Через російські ракетні обстріли населення України змушене переживати зиму з численними труднощами, заявляє речник верховного комісара ООН із прав людини Джеремі Лоуренс.

Речник наголошує, що з весни цього року енергетична інфраструктура України регулярно стає мішенню російських атак, які призводять до значної шкоди для цивільного населення.

"Особливо гостро це відчувають найвразливіші категорії населення: люди старшого віку, малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю і внутрішньо переміщені особи. В умовах, коли температура повітря опускається нижче нуля і, ймовірно, продовжуватиме знижуватися, доступ до електроенергії та пов’язаних із нею послуг набуває критичного значення для забезпечення виживання цивільного населення", – ідеться в заяві.

Також речник нагадує, що комбінована атака РФ 28 листопада завдала шкоди щонайменше 13 областям України, включно з Києвом, що спричинило відключення світла для понад мільйона споживачів по всій країні, а в деяких регіонах було порушено роботу основних послуг, як-от водопостачання і транспорту.

"Хоча повний вплив останніх атак стане очевидним лише з часом, Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні систематично фіксує їхні наслідки. Це включає вплив на генерацію електроенергії, постачання холодної і гарячої води, опалення, а також на системи охорони здоров’я та освіти, – фактично на все повсякденне життя мільйонів цивільних осіб по всій країні", – каже він.

Дії РФ, спрямовані на знищення цивільної енергетичної інфраструктури України викликають "серйозні занепокоєння щодо дотримання російськими військовими силами основоположних принципів міжнародного гуманітарного права: розрізнення, обережності й пропорційності під час бойових дій".

"Ми наполегливо закликаємо РФ негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, яка є критично важливою для цивільного населення. Також необхідно забезпечити відповідальність за всі незаконні атаки, а міжнародне співтовариство має докласти зусиль для надання Україні пріоритетної допомоги в ремонті та відновленні її енергетичної системи", – додає речник верховного комісара ООН із прав людини.