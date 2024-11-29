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Україні вдалося повернути з російської окупації ще вісьмох дітей

Це вдалося здійснити в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Україні вдалося повернути з російської окупації ще вісьмох дітей
Фото: Дмитро Лубінець

На підконтрольну Україні територію з російської окупації вдалося повернути ще  8 українських дітей. Діти із Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та тимчасово окупованого Криму.

Про це інформує омбудсман Дмитро Лубінець.

"Діти із Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим, які жили під тиском російської окупації, нарешті вирвалися на волю. Це вдалося здійснити в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA", — наголошує Лубінець.

Зокрема, Україні вдалося повернути вісьмох дітей віком  від 6 до 16 років. Деякі діти мають серйозні хвороби, тож їх зустрічали разом зі "швидкими". 

Серед повернутих на рідну землю дітей, є й хлопчик, який на момент російського вторгнення перебував в "Олешківському дитячому будинку-інтернаті", вихованці якого були вивезені окупаційною владою до міста Скадовськ та на територію Росії.

"Сімейні обставини та відсутність перспектив для гарного майбутнього дітей, спонукали дорослих, в яких перебували маленькі українці, до рішучих дій — повернення дітей на підконтрольну Уряду України територію", — додає омбудсман.

Сімох дітей вдалося повернути із залученням Катару, який виступає країною-посередником. Ще одного хлопчика повернули через гуманітарний коридор.

Наразі діти отримують необхідну медичну допомогу. "Державні органи та громадські організації допоможуть сім’ям влаштувати діток до школи, нададуть психологічну та гуманітарну допомогу, сприятимуть соціальній інтеграції. Нарешті діти матимуть стабільне середовище для зростання", — зазначає Дмитро Лубінець. 

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