Нацспротив: росіяни намагаються вивезти з ТОТ українських дітей, яких вони вважають талановитими

Окупаційні адміністрації формують списки дітей, які мають досягнення в галузі музики, мистецтва та спорту.

На ТОТ росіяни полюють на українських талановитих дітей

З тимчасово окупованої території України росіяни намагаються вивезти максимальну кількість українських дітей, яких вони вважають талановитими.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Імперія роками живиться мізками підкорених народів, саме тому перше що вчиняє Кремль на захоплених землях – це викачка матеріальних та інтелектуальних ресурсів”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупаційні адміністрації формують списки дітей, які мають досягнення в галузі музики, мистецтва та спорту. Згодом окупанти планують вивезти цих дітей до профільних інтернатів на території Росії.

Центр нацспротиву наголошує, що російський спорт, як і мистецькі ініціативи в Росії приречені, і закликає батьків не дати росіянам знищити майбутнє своїх обдарованих дітей.