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Президент Бразилії поспішав з комюніке G20, щоб там було менше згадок про Україну

Лула да Сілва припинив обговорення документа, проігнорувавши позицію Заходу.

Президент Бразилії поспішав з комюніке G20, щоб там було менше згадок про Україну
Президент Бразилії Лула да Сілва, позаду - Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Представники європейських країн та Сполучених Штатів на саміті "Великої двадцятки" у Ріо-де-Жанейро висловили незадоволення тим, як з подачі президента Бразилії Лули да Сілви було проведено обговорення питання України.

Як пише Reuters, господар саміту порушив традицію, відповідно до якої спільне комюніке має бути опубліковане в останній день заходу. Натомість да Сілва вирішив достроково припинити дискусії щодо війни в Україні і включити до підсумкового документа розмиті формулювання, які не містять чіткої вказівки на Росію як агресора. 

Зі слів канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона випливає, що поспішне схвалення комюніке відбулося тоді, коли європейських лідерів та президента США Джо Байдена узагалі не було у залі. Такий крок да Сілви вони назвали "брутальним", але вирішили не порушувати порядок, згідно з яким країна-господарка саміту має ширші повноваження за інших членів G20. 

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