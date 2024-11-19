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Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена

Причиною стали "проблеми логістики", але політичні коментатори вбачають символізм.

Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 збираються на групове фото без Джо Байдена
Фото: EPA/UPG

На офіційній фотографії саміту країн "Великої двадцятки" у Ріо-де-Жанейро президент США Джо Байден може з'явитися лише завдяки магії "фотошопу": інші лідери позували для світлини без господаря Білого дому.

Як пише The Guardian, помітно розчаровані представники американської делегації списали інцидент на "проблеми з логістикою". Коли Байден прибув на місце для фотографії, учасники саміту вже встигли завершити цю частину протоколу і "розійшлися хто куди". 

У пресі в цій події встигли побачити символізм: Байден наразі перебуває у статусі "кульгавої качки", адже погляди усіх країн вже звернені в бік наступного президента США Дональда Трампа, політика якого буде кардинально відрізнятися від чотирирічки демократа. 

Проте версію про свідоме ігнорування, якщо така й існувала, спростовує той факт, що фотографування проґавив не лише Байден. Також не потрапили на світлину прем'єр Канади Джастін Трюдо та очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні.

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