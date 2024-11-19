Трамп оголосить надзвичайний стан для проведення масової депортації

Колишній та майбутній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй соціальній мережі TruthSocial підтвердив, що має намір оголосити в країні надзвичайний стан.

Як пише BBC, це потрібно республіканцеві для того, щоб провести обіцяну ним кампанію з масової депортації нелегальних мігрантів із застосуванням для цього американських військових.

Трамп раніше вже говорив про те, що хоче змусити Національну гвардію допомогти Службі з імміграції та митних правил видворити зі США тих, хто перебуває на території держави без відповідних дозвільних документів.

Враховуючи те, що співробітників служби налічується 20 тисяч, а кількість мігрантів сягає мільйонів, процес справді потребує залучення додаткового персоналу. Він також буде коштувати американській казні чималих грошей, але цей факт не змусить Трамп відмовитися від своєї обіцянки номер один, про що політик вже теж писав у соцмережі.