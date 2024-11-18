США застерігають Туреччину від прийому лідерів ХАМАС

Турецьке дипломатичне джерело відкинуло повідомлення про те, що ХАМАС переніс свій політичний офіс до Туреччини.

США застерегли Туреччину від розміщення в країні керівництва терористичної організації ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер не підтвердив повідомлення про те, що деякі лідери ХАМАСу переїхали до Туреччини з Катару, але не в змозі їх заперечувати.

Міллер зауважив, що деякі лідери ХАМАС є обвинуваченими в США, і їх слід передати Сполученим Штатам.

“Ми не віримо, що лідери злісної терористичної організації повинні комфортно жити десь”, - сказав Міллер.

Водночас турецьке дипломатичне джерело відкинуло повідомлення про те, що ХАМАС переніс свій політичний офіс до Туреччини. Джерело наголосило, що члени ХАМАС відвідували країну лише час від часу.

ХАМАС також відкинув ці повідомлення.