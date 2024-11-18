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США застерігають Туреччину від прийому лідерів ХАМАС

Турецьке дипломатичне джерело відкинуло повідомлення про те, що ХАМАС переніс свій політичний офіс до Туреччини.

США застерігають Туреччину від прийому лідерів ХАМАС
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

США застерегли Туреччину від розміщення в країні керівництва терористичної організації ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters

Речник Державного департаменту США Метью Міллер не підтвердив повідомлення про те, що деякі лідери ХАМАСу переїхали до Туреччини з Катару, але не в змозі їх заперечувати. 

Міллер зауважив, що деякі лідери ХАМАС є обвинуваченими в США, і їх слід передати Сполученим Штатам.

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“Ми не віримо, що лідери злісної терористичної організації повинні комфортно жити десь”, - сказав Міллер.

Водночас турецьке дипломатичне джерело відкинуло повідомлення про те, що ХАМАС переніс свій політичний офіс до Туреччини. Джерело наголосило, що члени ХАМАС відвідували країну лише час від часу.

ХАМАС також відкинув ці повідомлення.

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