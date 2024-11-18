Боррель: США дозволили застосування своєї зброї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території

Голова євродипломатії не знає, чому це рішення не ухвалили до виборів у США.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував дозвіл США бити своєю зброєю вглиб території РФ.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", – зазначив Боррель.

Втім, голова європейської дипломатії не уточнив джерела цієї інформації. Офіційні американські посадовці досі не підтверджують дозволу Україні бити американською зброєю по Росії.

Боррель наголосив, що в Євросоюзі кожна країна сама ухвалює рішення стосовно використання своєї зброї Україною, хоча поки не було жодного такого рішення.

“Кожна країна робитиме так, як вважає за доцільне. Американська адміністрація тривалий час говорила "ні", й цього разу вона сказала "так", – підсумував Боррель.

Удари далекобійною зброєю країн НАТО по території Росії

Негласна заборона на використання далекобійної зброї західного зразка по цілях на території Росії існувала з часу, коли Україна почала отримувати від партнерів ракети ATACMS та Storm Shadow/SCALP.

Весною 2024 Україна почала публічно вимагати у партнерів дозволу бити західною зброєю по території Росії.

Зокрема, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні не можна забороняти використовувати західну зброю проти ворожих об'єктів на території Росії, оскільки вона воює за свій захист, а не за напад.

Наприкінці травня президент США Байден таємно дав Україні дозвіл на удари американською зброєю, однак виключно на кордоні з Харківською областю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.

17 листопада ряд американських медіа повідомив, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

У своєму зверненні у неділю, 17 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що одним з пунктів Плану перемоги є «далекобійність для нашої армії» і додав, що «удари не наносяться словами. Такі речі не анонсуються. Ракети скажуть самі за себе».