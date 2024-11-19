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15 років тюрми отримав зрадник, що допомагав росіянам готувати ракетні удари по Дніпру

Зловмисник вивідував інформацію про шпиталь Сил оборони і теплову електростанцію.

15 років тюрми отримав зрадник, що допомагав росіянам готувати ракетні удари по Дніпру
затримання зрадника у Дніпрі

15 років позбавлення волі отримав російський агент, який допомагав окупанта готувати ракетні удари по Дніпру.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Затримали жителя обласного центру у лютому цього року кіберфахівці спецслужби. Зрадник, завербований співробітником ФСБ, відслідковував наявність на території шпиталю українських захисників, які проходять лікування, розвідував там орієнтовну кількість бойових евакомашин та іншого транспорту ЗСУ.

«У разі «підтвердження» інформації про перебування особового складу та військової техніки на базі шпиталю окупанти планували здійснити по ньому ракетний удар», - зауважили в СБУ.

Ще одним завданням агента було коригування повітряної атаки на місцеву теплову електростанцію.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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