1000 днів і ще «стільки, скільки потрібно»

Які слова від військових, високопосадовців, світових і європейських лідерів пролунали цього дня — у добірці LB. ua .

Сьогодні, 19 листопада 2024 року — 1000 днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, якому передувала окупація в лютому 2014 року Автономної Республіки Крим і захоплення навесні того самого року частини Донеччини й Луганщини.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

"Тисячу днів ми б’ємося з агресором, який хоче, щоб нас просто не було. Тисячу днів ми захищаємо наш європейський дім", – йдеться в зверненні Збройних Сил України.

– Ми воюємо за наші родини, наших друзів, наших колег, наших сусідів. За Київ і Харків, Львів та Одесу, Маріуполь і Чернігів, Сімферополь і Луганськ, Донецьк і Запоріжжя. Головне – ми б’ємося за майбутнє наших дітей".

"Ми виграли битви за Київ, Чернігів, Суми, Миколаїв та Одесу. Ми провели блискучий контрнаступ на Харківщині та не менш успішний контрнаступ на Херсонщині. Зрештою Збройні Сили України повернули війну на російську територію. Зробили неможливе можливим – те, у що ніхто не вірив.

Фото: соцмережі Військовослужбовець ЗСУ біля знаку Любимівка, Курської області РФ

Російсько-українська війна – це не спринт, це марафон. Ми стійко подолали першу тисячу днів широкомасштабного вторгнення. Позаду багато надлюдських випробувань.

Однак перемогу здобуде той, хто протримається на добу більше, ніж ворог. Тому час знову діяти разом. Як і тисячу днів тому. Як і десять років тому, коли почалась російсько-українська війна.

Підтримуйте Сили оборони України, де вже служать ваші близькі, друзі, колеги. Підтримуйте армію в будь-який доступний вам спосіб. Робіть усе від вас залежне – перебуваєте ви в Україні або за кордоном – щоб ми разом пройшли цей шлях. Фундамент нашої перемоги – це єдність у боротьбі".

Фото: Інна Варениця

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив до тисячного дня війни відео, у якому згадують ключові моменти боротьби українського народу проти російських окупантів.

Відеоролик починається зі слів Президента від 24 лютого 2022 року про те, що "сьогодні президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі". «Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Ми – це Україна», – сказав тоді Зеленський. Закінчується відео написом "1000 днів разом. Слава Україні".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував "2кожному та кожній, хто робить свій внесок у перемогу", і перелічив деякі з "тисячі маленьких кроків до великої мети – до перемоги", зокрема започаткування формату "Рамштайн" та низки галузевих збройних коаліцій, створення найсильнішої армії в Європі, яка ефективно протистоїть російським агресорам, небачені темпи росту ОПК, втримання економіки, збереження, попри безпрецедентний російський терор, цілісності і працездатності енергетики, відновлення зруйнованої інфраструктури.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відзначив, що Україна вже змінила хід історії. "І ми обов’язково здобудемо перемогу та справедливий мир!".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив вдячність всім, хто воює, всім, хто допомагає.

"Сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки. Кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком. І одного дня це буде світанок нашої Перемоги", – наголосив Сирський.

Фото: тг-канал Сирський Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський нагороджує кращих воїнів за мужність та героїзм під час поїздки на передову

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що "24 000 годин тому РФ розпочала неспровоковану безпідставну відкриту загарбницьку війну проти українців, тим самим розширивши свою агресію, що почалась 10 років тому. Тому народ України, зокрема прикордонники, продовжують виборювати свободу".

"За час війни прикордонники брали участь у майже 1900 бойових зіткненнях з противником. Бойові спроможності прикордонних підрозділів нарощуються, що дозволяє берегти життя наших воїнів та стримувати ворога зменшуючи його живу силу, танки, іншу броньовану техніку, артилерійські засоби, склади боєприпасів, місця дислокації, повітряні засоби ураження", – йдеться у зверненні ДПСУ.

Фото: Держприкордонслужба Авдіївський напрямок. Прикордонники разом з воїнами Сил безпеки й оборони захищають заздалегідь підготовлені позиції

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нагадав, що "майже три роки тому московські генерали серйозно планували «взяти Київ за три дні» і пройтись по Хрещатику парадом. Ми, українці, військові і цивільні, не дали їм цього зробити". За словами Буданова, Головне управління розвідки виявилось готовим з перших хвилин повномасштабного вторгнення успішно протистояти ворогу. "Здійснено сотні успішних операцій, ми знищуємо окупантів на суші, на морі і в повітрі. Наші військовослужбовці освоїли найновішу техніку та тактику ведення бою, стали найкращими фахівцями сучасної війни. Вороги тремтять, коли усвідомлюють, що проти них працює ГУР. На жаль, багато наших воїнів повернулись «на щиті». Честь і слава нашим полеглим побратимам та посестрам!" – написав очільник ГРУ.

"Тисяча днів – це величезний термін. Ніхто не знає скільки ще днів і ночей триватиме ця війна. Але ми готові, і будемо боротись за Україну стільки, скільки буде потрібно. Бо ми воїни правди, б’ємось на своїй землі, захищаємо свій народ і свою країну", – наголосив також Буданов.

Фото: надано пресслужбою Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов

Лідери G7 у заяві, схваленій напередодні тисячного дня повномасштабної війни Росії проти України, запевнили, що підтримуватимуть нашу державу стільки, скільки потрібно.

"Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, які виніс народ України. Незважаючи на ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу. Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру", – зазначено в тексті заяви.

Фото: Радіо Свобода Лідери країн «Великої сімки» під час саміту

Президентка Європарламенту Роберта Мецола теж пообіцяла Україні підтримку, закінчивши свій допис словами "Слава Україні":

"1000 днів долання перешкод, усупереч усім прогнозам.

1000 днів разом – як брати і сестри.

Як одна родина, яка поділяє спільне майбутнє.

Ми продовжимо бути з Україною.

Стільки, скільки потрібно".

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що Євросоюз є домом для українців:

Фото: EPA/UPG

"Шановні українці, Європа – ваш справжній друг.

Ваша свобода – наша свобода.

Наш Союз – ваш дім".