У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 6 людей, є поранені (оновлено)

Під завалами можуть бути люди.

Близько 23:20 у понеділок ворог завдав удару по Глухову Сумської області безпілотниками типу "шахед". Один із дронів влучив у гуртожиток.

Як пише "Суспільне", є загиблі та поранені мешканці, їхня кількість уточнюється. За даними від ОВА станом на 7 ранку, відомо про шістьох загиблих.

"Унаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина. Поранено – 12 людей, з них дві дитини", – повідомили в ОВА.

Серед загиблих – дитина восьми років, хлопчик, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський навів інші дані щодо жертв: за його словами, загиблих уже семеро.