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У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 6 людей, є поранені (оновлено)

Під завалами можуть бути люди.

У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 6 людей, є поранені (оновлено)
Наслідки обстрілу Глухова
Фото: Офіс генерального прокурора

Близько 23:20 у понеділок ворог завдав удару по Глухову Сумської області безпілотниками типу "шахед". Один із дронів влучив у гуртожиток. 

Як пише "Суспільне", є загиблі та поранені мешканці, їхня кількість уточнюється. За даними від ОВА станом на 7 ранку, відомо про шістьох загиблих. 

"Унаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина. Поранено – 12 людей, з них дві дитини", – повідомили в ОВА. 

Серед загиблих – дитина восьми років, хлопчик, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора. 

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Президент Володимир Зеленський навів інші дані щодо жертв: за його словами, загиблих уже семеро. 

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