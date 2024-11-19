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Володимир Зеленський у зверненні до Європарламенту: Росія залучила 11 000 корейців, але може і 100 000

Президент України в тисячний день повномасштабної війни наголосив на тому, що Росія – це спільна загроза. 

Володимир Зеленський у зверненні до Європарламенту: Росія залучила 11 000 корейців, але може і 100 000
Володимир Зеленський звернувся до Європарламенту
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європарламенту в тисячний день російського повномасштабного вторгнення.

Трансляцію звернення вели ресурси Європарламенту. Виступ був заздалегідь анонсований президенткою Робертою Мецолою. 

Перед виступом українського президента Мецола наголосила, що ЄС стоятиме поруч із Україною стільки, скільки буде потрібно.

Володимир Зеленський подякував за підтримку та за скликання позачергової сесії у 1000 день цієї жахливої війни. Він наголосив, що Україна і Європа мають спільні цінності: практичні, а не абстрактні.

Український президент підкреслив, що потужні санкції є життєво важливими для того, аби позбавити Росію спроможності вести війну. Для цього треба побороти нафтовий флот.

"Путін перекинув 11 000 військових з Північної Кореї до кордонів України. Цей контингент може зрости до 100 000", – сказав він. 

Президент підкреслив, що Путін хоче виграти війну і сам не зупиниться. Зараз настає момент, щоб чинити тиск на Росію і змусити її до адекватних переговорів. 

Зеленський вважає, що Путін не цінує людей і правила, а цінує лише гроші і владу. Тож це ті речі, які потрібно забрати в нього. 

  • Мецола та президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїх акаунтах в соцмережах висловили солідарність Україні з нагоди тисячного дня боротьби за виживання в повномасштабній війні. Вони запевнили в продовженні підтримки. 
  • Сьогодні президент також виступиву Верховній Раді. Він здійснив щорічне звернення і презентував план стійкості. 
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