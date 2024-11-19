СБУ заявила про знешкодження в Одесі агентурної групи ФСБ, яку створили для вчинення терактів по всій Україні

Фігурантам вдалося здійснити один підрив у Києві, після якого зловмисників затримали по гарячих слідах.

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували в Одесі агентурну групу ФСБ, повідомляє пресслужба СБУ.

До її складу входило троє місцевих жителів, які мали вчиняти вибухи та підпали у різних регіонах України.

Найближчим часом вони готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на півдні України.

За матеріалами справи, фігурантам вдалося здійснити один підрив у Києві, після якого зловмисників затримали по гарячих слідах.

Так, в середині листопада цього року 17-річний учасник ворожого осередку прибув до Києва, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного із державних органів України.

Вибуховий пристрій був начинений цвяхами та шурупами, а приводився у дію модулем дистанційного керування.

Після підриву СБУ покроково задокументувала дії зловмисника, щоб встановити його спільників і викрити всю мережу.

Задокументовано як фігурант переховувався в орендованих квартирах столиці, а згодом поїздом повернувся до Одеси для здійснення нових терактів.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали підривача «на гарячому», коли він придбав хімічні складові та уражаючі елементи для виготовлення ще однієї вибухівки.

Крім того, у ході спецоперації було затримано його спільників – двох одеситів віком 15 і 20 років, які палили відділення Укрпошти у портових містах – Одесі та Миколаєві.

Як встановило розслідування, всі троє фігурантів віддалено «замикалися» на одного російського куратора, у поле зору якого потрапили у Телеграм-каналах з пошуку легких «заробітків».

Агенти розробляли та «погоджували» з ним плани терактів, а також за його інструкцією виготовляли легкозаймисті засоби та вибухові пристрої.

Наразі слідчі СБУ та Нацполіції повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Двоє фігурантів перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього учасника ворожої групи. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.