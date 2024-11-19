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В Одесі кількість поранених унаслідок учорашнього удару зросла до 54

Серед них – п'ятеро дітей. 

В Одесі кількість поранених унаслідок учорашнього удару зросла до 54
Наслідки удару
Фото: ДСНС у Telegram

Кількість поранених унаслідок учорашнього удару по Одесі зросла до 54 людей. Загиблих десятеро, з них семеро – поліцейські.

Серед поранених є п'ятеро дітей, їхній вік – від семи до 11 років. Також поранені 27 правоохоронців, повідомили в Національній поліції України. 

"Вчора вдень, 18 листопада, російські війська вдарили по житловому району Одеси, попередньо, балістичною ракетою «Іскандер». Було пошкоджено сім житлових будинків, три навчальні заклади, банк, дві адмінбудівлі, 28 автомобілів", – йдеться у повідомленні. 

  • Російська армія вдарила по центру Одеси вчора вдень. Загинули семеро поліцейських, медик і цивільні. За даними Повітряних сил, росіяни вдарили балістичною ракетою. ППО її збила, але навіть збита ракета спричинила значні руйнування. 
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