В Одесі кількість поранених унаслідок учорашнього удару зросла до 54

Кількість поранених унаслідок учорашнього удару по Одесі зросла до 54 людей. Загиблих десятеро, з них семеро – поліцейські.

Серед поранених є п'ятеро дітей, їхній вік – від семи до 11 років. Також поранені 27 правоохоронців, повідомили в Національній поліції України.

"Вчора вдень, 18 листопада, російські війська вдарили по житловому району Одеси, попередньо, балістичною ракетою «Іскандер». Було пошкоджено сім житлових будинків, три навчальні заклади, банк, дві адмінбудівлі, 28 автомобілів", – йдеться у повідомленні.