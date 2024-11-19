ООН: 12 тисяч цивільних українців загинули внаслідок російського вторгнення

Реальні цифри можуть бути набагато більшими за офіційну статистику.

Заступниця генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з політичних питань Розмарі Дікарло під час засідання у понеділок оприлюднила офіційні дані щодо жертв російсько-української війни серед цивільного населення.

Як пише "Укрінформ", підтверджено вбивство росіянами 12 164 мирних українців, в тому числі понад 600 дітей. Поранень зазнали ще понад 26 800 людей.

В ООН наголошують, що ці цифри відображають лише офіційну статистику, натомість реальна кількість жертв може бути набагато більшою.

Вбивства цивільних, як відзначила посадовиця, зростають в останні кілька місяців, коли росіяни почали здійснювати ще масштабніші атаки із використанням ракет і дронів, ніж раніше.

Понад 4 мільйони людей перебувають у статусі внутрішньо переміщених осіб, а майже 7 мільйонів залишили Україну через війну. Пошкоджено або зруйновано 580 медичних закладів та 1358 закладів освіти.