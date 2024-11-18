Прикордонники за тиждень вразили танки, артилерійські установки та гармати росіян

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 11 по 17 листопада українські прикордонники вразили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також бійці ДПСУ вразили 11 маломірних плавзасобів та переправ окупантів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies