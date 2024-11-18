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Прикордонники за тиждень вразили танки, артилерійські установки та гармати росіян

Також бійці ДПСУ вразили 11 маломірних плавзасобів та переправ окупантів.

Прикордонники за тиждень вразили танки, артилерійські установки та гармати росіян
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили 5 танків та 18 гармат російських військ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 11 по 17 листопада українські прикордонники вразили:

  • танки – 5 

  • гармати – 18

  • артилерійські установки – 12

  • броньована техніка – 25

  • БпЛА типу Shahed-136/131 – 33

  • автомобільна техніка – 129

  • БпЛА тактичного рівня – 156

  • склади БК та ПММ – 26

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ та РЕР – 28

  • позиції та укриття особового складу – 235

  • маломірні плавзасоби та переправи – 11

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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