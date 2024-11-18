Прикордонники за тиждень вразили танки, артилерійські установки та гармати росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили 5 танків та 18 гармат російських військ.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 11 по 17 листопада українські прикордонники вразили:
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танки – 5
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гармати – 18
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артилерійські установки – 12
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броньована техніка – 25
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БпЛА типу Shahed-136/131 – 33
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автомобільна техніка – 129
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БпЛА тактичного рівня – 156
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склади БК та ПММ – 26
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комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ та РЕР – 28
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позиції та укриття особового складу – 235
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маломірні плавзасоби та переправи – 11