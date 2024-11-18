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Міноборони анонсувало старт національної програми підтримки військових «Плюси»

Її невдовзі запустять у застосунку «Армія+».

Міноборони анонсувало старт національної програми підтримки військових «Плюси»
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Макс Требухов

Вже незабаром в застосунку «Армія+» запустять національну програму підтримки військових — «Плюси».

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Вона об’єднає найбільші бізнеси країни та громадські організації, забезпечивши нашим захисникам зручний доступ до знижок, важливих послуг і товарів», - пояснив міністр.

У застосунку буде окремий розділ, де військовослужбовці зможуть бронювати квитки, отримувати знижки на пальне й користуватися іншими послугами і товарами зі знижками.

Міністр додав, що до програми вже долучилися кілька компаній, і закликав інших долучатися. Для цього треба подати відповідну заявку.

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