Після російських обстрілів Сум і Одеси Умєров закликав партнерів дати ракети, засоби ППО і боєприпаси

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав партнерів надати Україні військову допомогу, згадавши останні російські обстріли Одеси і Сум.
На своїй сторінці у фейсбуці Умєров наголосив, що «Росію може зупинити тільки одне — сила. Чіткі, рішучі дії, які поставлять крапку в її здатності вести агресію».
«Ми вкотре закликаємо наших партнерів та союзників дослухатися до потреб України. Ракети, засоби ППО, боєприпаси – це те, що може врятувати життя і припинити ці щоденні трагедії. Кожен день зволікань коштує життів. Маємо діяти разом, щоб зупинити це зло», - заявив глава Міноборони.
- 17 листопада РФ вдарила по Сумах, станом на вечір понеділка було відомо про 12 жертви, серед них є діти.
- Наступного дня, 18 листопада, ворог завдав удару по Одесі. Тут десяток загиблих і майже пів сотні поранених.