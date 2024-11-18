Після російських обстрілів Сум і Одеси Умєров закликав партнерів дати ракети, засоби ППО і боєприпаси

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав партнерів надати Україні військову допомогу, згадавши останні російські обстріли Одеси і Сум.

На своїй сторінці у фейсбуці Умєров наголосив, що «Росію може зупинити тільки одне — сила. Чіткі, рішучі дії, які поставлять крапку в її здатності вести агресію».

«Ми вкотре закликаємо наших партнерів та союзників дослухатися до потреб України. Ракети, засоби ППО, боєприпаси – це те, що може врятувати життя і припинити ці щоденні трагедії. Кожен день зволікань коштує життів. Маємо діяти разом, щоб зупинити це зло», - заявив глава Міноборони.