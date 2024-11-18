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Після російських обстрілів Сум і Одеси Умєров закликав партнерів дати ракети, засоби ППО і боєприпаси

«Кожен день зволікань коштує життів», - наголосив міністр.

Після російських обстрілів Сум і Одеси Умєров закликав партнерів дати ракети, засоби ППО і боєприпаси
Наслідки російського обстрілу Одеси 18 листопада 2024 року
Фото: Telegram/Олег Кіпер

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав партнерів надати Україні військову допомогу, згадавши останні російські обстріли Одеси і Сум.

На своїй сторінці у фейсбуці Умєров наголосив, що «Росію може зупинити тільки одне — сила. Чіткі, рішучі дії, які поставлять крапку в її здатності вести агресію».

«Ми вкотре закликаємо наших партнерів та союзників дослухатися до потреб України. Ракети, засоби ППО, боєприпаси – це те, що може врятувати життя і припинити ці щоденні трагедії. Кожен день зволікань коштує життів. Маємо діяти разом, щоб зупинити це зло», - заявив глава Міноборони.

  • 17 листопада РФ вдарила по Сумах, станом на вечір понеділка було відомо про 12 жертви, серед них є діти.
  • Наступного дня, 18 листопада, ворог завдав удару по Одесі. Тут десяток загиблих і майже пів сотні поранених. 
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