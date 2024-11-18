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Росіяни змусили строковиків на ТОТ України присягнути на вірність РФ, — спротив

Строковиків з ТОТ тримають на полігонах у Криму разом з контрактниками армії РФ.

Росіяни змусили строковиків на ТОТ України присягнути на вірність РФ, — спротив
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях окупанти змусили присягнути РФ перших строковиків на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Окупанти відзвітували про чергове порушення міжнародного права. Перші солдати строкової служби з ТОТ Херсонської та Запорізької областей, яких примусово рекрутували до військ рф, прийняли присягу на вірність ворогу", — ідеться у повідомленні.

У спротиві нагадують, що міжнародне право забороняє примусово набирати людей до лав окупаційної армії з захоплених територій.

Також у ЦНС додають, що строковиків з ТОТ тримають на полігонах у Криму разом з контрактниками армії РФ, що робить їх фактично мішенню для Сил Оборони. 

"Таке розміщення не є випадковим, адже кремлю вигідно вбивство українців незалежно від сторони за яку вони воюють", — ідеться у повідомленні.

  • Окупанти мобілізують мешканців ТОТ на строкову службу, яку вони мають проходити в окупованому Криму, де функціонують полігони підготовки перед відправкою контрактників на фронт.
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