Росіяни змусили строковиків на ТОТ України присягнути на вірність РФ, — спротив

На тимчасово окупованих територіях окупанти змусили присягнути РФ перших строковиків на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
"Окупанти відзвітували про чергове порушення міжнародного права. Перші солдати строкової служби з ТОТ Херсонської та Запорізької областей, яких примусово рекрутували до військ рф, прийняли присягу на вірність ворогу", — ідеться у повідомленні.
У спротиві нагадують, що міжнародне право забороняє примусово набирати людей до лав окупаційної армії з захоплених територій.
Також у ЦНС додають, що строковиків з ТОТ тримають на полігонах у Криму разом з контрактниками армії РФ, що робить їх фактично мішенню для Сил Оборони.
"Таке розміщення не є випадковим, адже кремлю вигідно вбивство українців незалежно від сторони за яку вони воюють", — ідеться у повідомленні.
- Окупанти мобілізують мешканців ТОТ на строкову службу, яку вони мають проходити в окупованому Криму, де функціонують полігони підготовки перед відправкою контрактників на фронт.