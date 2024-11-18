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Росіяни відбирають зброю у мисливців на ТОТ для потреб ЗС РФ

Власників зброї змушують підписувати документ про "добровільну передачу".

Росіяни відбирають зброю у мисливців на ТОТ для потреб ЗС РФ
Фото: Центр національного спротиву

Окупанти на ТОТ України вилучають у мисливців вогнепальну зброю на потреби російської армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни роблять обхід мисливців з зареєстрованою зброєю для її подальшої конфіскації", — пишуть у спротиві.

Зброю конфісковують співробітники росгвардії на потреби російської армії. Перед вилученням від власника вимагають підписати документ про "добровільну передачу". В іншому випадку — погрожують кримінальною справою й конфіскацією.

"Росіян цікавить гладкоствольна зброя з патронами з дробом, аби збивати безпілотники. Також конфісковують нарізну вогнепальну зброю калібрів 7.62, 8.6, 12.7 мм", — додають уу ЦНС.

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