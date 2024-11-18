Головне за ніч та ранок понеділка, 18 листопада: Дні жалоби в Сумах, майже півтори сотні боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, протести в Грузії.

Кількість загиблих унаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Сумах збільшилася до 11. Також є 89 поранених , у тому числі 10 дітей, повідомили у ДСНС, Нацполіції, та Сумській облпрокуратурі.

"Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Згодом у прокуратурі уточнили, що є 63 поранених, у тому числі 10 дітей, а рятувальники зазначили, що кількість поранених становить 89 осіб.

Загинули 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, 5 жінок та 4 чоловіки. Пошкоджено 2 навчальні заклади, 13 будівель, зокрема, 90 квартир, 28 автомобілів.

18 та 19 листопада у Сумах – Дні жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки 17 листопада.

У ніч на сьогодні, 18 листопада, після опівночі окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Сум. У місті зникла електроенергія.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1560 російських окупантів, 15 ворожих танків, 58 бойових броньованих машин та 30 артилерійських систем. Загалом українські захисники знищили близько 722 440 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Газета Le Figaro прибрала з публікації інформацію про те, що Франція та Велика Британія також дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії. На це звернуло увагу медіа "Ґрунт" та УП.

Про відповідний дозвіл журналісти написали вчора увечері, після того як американська преса з посиланням на анонімні джерела повідомила про аналогічне рішення США. Було таке речення: "Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow".

Зараз у публікації Le Figaro йдеться: "У канцеляріях уже точилися дебати про дозвіл на використання західних ракет проти території росії. Еммануель Макрон закликав до цього під час державного візиту до Німеччини у травні 2024".

Грузинські протестувальники проти офіційних результатів парламентських виборів уперше за місяць провели ніч у наметах у Тбілісі. До цього вони розходилися на ніч. Очікується, що акція триватиме до кінця доби, пише Радіо Свобода.

Мітингарі перекрили в Тбілісі велике перехрестя. Після мітингу частина учасників встановила близько трьох десятків наметів поблизу університету. Для них облаштували біотуалети, привезли пледи й чай. За даними журналістів, ніч минула спокійно: мітингарів не намагалися розігнати.

Ці протести є реакцією на оголошення переможцем виборів партії "Грузинська мрія". Опозиційні політсили, "Коаліція за зміни" і "Єдиний національний рух", за офіційними даними: спільно набрали близько 21% голосів. Партії вважають результати виборів сфальсифікованими.

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