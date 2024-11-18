Двоє жінок та чоловік постраждали на Харківщині через агресію Росії

Упродовж доби через агресію росіян на Харківщині постраждали двоє жінок та чоловік.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Уночі, о 23:10 біля сіл Басове та Одноробівка КАБ влучив на відкритій місцевості.
Перед цим у Куп'янську унаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок.
Тоді ж там унаслідок обстрілу горіли квартири на п'ятому та четвертому поверхах багатоповерхового житлового будинку. Постраждала 65-річна жінка.
Біля 21:20 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж та 10 автомобілів. Постраждала 50-річна жінка. Удень, о 12:00 унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
О 16:36 у с. Руська Лозова унаслідок падіння уламків, збитих 2 БПЛА "Шахед" загорівся дах складської будівлі.
Близько 14:50 у с. Глушківка унаслідок обстрілу отримав вибухове поранення отримав 84-річний чоловік.
Вчора уранці, о 09:10 у Золочівській ТГ відбувся ворожий обстріл по відкритій місцевості поблизу с. Баранівка (3КАБ) та (1 КАБ) на відкритій місцевості поблизу с. Стогнії.
- На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак відбито в районі Стариці, чотири – в районі Вовчанська, одну атаку відбили наші захисники в районі населеного пункту Висока Яруга, противник успіху не мав.
- На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався посунути наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення поблизу Загризового триває дотепер.