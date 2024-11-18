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Двоє жінок та чоловік постраждали на Харківщині через агресію Росії

Унаслідок атаки росіян у області пошкоджені та знищені будинки, понівечені автомобілі, горів склад.

Двоє жінок та чоловік постраждали на Харківщині через агресію Росії
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби через агресію росіян на Харківщині постраждали двоє жінок та чоловік. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Уночі, о 23:10 біля сіл Басове та Одноробівка КАБ влучив на відкритій місцевості.

Перед цим у Куп'янську унаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок.

Тоді ж там унаслідок обстрілу горіли квартири на п'ятому та четвертому поверхах багатоповерхового житлового будинку. Постраждала 65-річна жінка.

Біля 21:20 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж та 10 автомобілів. Постраждала 50-річна жінка. Удень, о 12:00 унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янська

О 16:36 у с. Руська Лозова унаслідок падіння уламків, збитих 2 БПЛА "Шахед" загорівся дах складської будівлі.

Близько 14:50 у с. Глушківка унаслідок обстрілу отримав вибухове поранення отримав 84-річний чоловік.

Вчора уранці, о 09:10 у Золочівській ТГ відбувся ворожий обстріл по відкритій місцевості поблизу с. Баранівка (3КАБ) та (1 КАБ) на відкритій місцевості поблизу с. Стогнії.

  • На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак відбито в районі Стариці, чотири – в районі Вовчанська, одну атаку відбили наші захисники в районі населеного пункту Висока Яруга, противник успіху не мав.
  • На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався посунути наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення поблизу Загризового триває дотепер.
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