Двоє жінок та чоловік постраждали на Харківщині через агресію Росії

Унаслідок атаки росіян у області пошкоджені та знищені будинки, понівечені автомобілі, горів склад.

Упродовж доби через агресію росіян на Харківщині постраждали двоє жінок та чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі, о 23:10 біля сіл Басове та Одноробівка КАБ влучив на відкритій місцевості.

Перед цим у Куп'янську унаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок.

Тоді ж там унаслідок обстрілу горіли квартири на п'ятому та четвертому поверхах багатоповерхового житлового будинку. Постраждала 65-річна жінка.

Біля 21:20 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж та 10 автомобілів. Постраждала 50-річна жінка. Удень, о 12:00 унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Куп'янська

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Куп'янська

О 16:36 у с. Руська Лозова унаслідок падіння уламків, збитих 2 БПЛА "Шахед" загорівся дах складської будівлі.

Близько 14:50 у с. Глушківка унаслідок обстрілу отримав вибухове поранення отримав 84-річний чоловік.

Вчора уранці, о 09:10 у Золочівській ТГ відбувся ворожий обстріл по відкритій місцевості поблизу с. Баранівка (3КАБ) та (1 КАБ) на відкритій місцевості поблизу с. Стогнії.