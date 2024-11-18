Росіяни атакували дві громади Миколаївщини, пошкоджений будинок

Унаслідок цих атак ніхто не постраждав.

Учора, 17 листопада, протягом дня ворог атакував дві громади Миколаївської області. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зокрема, РФ чотири рази атакувала дронами типу FPV Куцурубську громаду. Через це у с. Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.

Також учора, 17 листопада, о 14:58 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Через учорашню дронову атаку по Миколаєву шестеро людей знаходяться в лікарні, серед них одна дитина. Стан всіх постраждалих стабільний, без погіршень.