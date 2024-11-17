Армія Росії атакувала Миколаїв "Шахедами": є загиблі та поранені (оновлено)

Війська РФ атакували Миколаїв дронами, є двох загиблих та шестеро поранених внаслідок ударів.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"17 листопада з 04:30 ворог декількома хвилями атакував місто дронами-камікадзе типу "Shahed 131/136". Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж", – повідомив він.

Спершу було відомо про одну загиблу, але згодом з'ясувалася, що жертв уже двоє. Поранені четверо дорослих і двоє дітей.