Міненерго: електропостачання відновлюється за резервними схемами

Енергетики та рятувальники усувають наслідки масованої російської атаки та відновлюють електропостачання за резервними схемами.
Про це повідомляє Міненергетики.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, де це можливо, електропостачання відновлюється за резервними схемами.
"Де це можливо, електропостачання відновлюється за резервними схемами. Проводиться розбір завалів, демонтаж зруйнованого обладнання і підготовка до його заміни. До ліквідації наслідків залучені всі сили і засоби", — повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Роботи проводяться там, де це уже дозволяє безпекова ситуація.
- У ніч на 17 листопада Росія запустила по Україні 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Силами ППО знищено 144 повітряних цілей – 102 ракети та 42 БпЛА. Ціллю ворога стала енергетична система України.