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Міненерго: електропостачання відновлюється за резервними схемами

Відновлювальні роботи проводяться там, де це уже дозволяє безпекова ситуація. 

Міненерго: електропостачання відновлюється за резервними схемами
Прем'єр Денис Шмигаль під час перевірки будівництва захисту енергооб’єктів Волинської та Львівської областей, квітень 2024 року
Фото: Укренерго

Енергетики та рятувальники усувають наслідки масованої російської атаки та відновлюють електропостачання за резервними схемами.

Про це повідомляє Міненергетики.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, де це можливо, електропостачання відновлюється за резервними схемами.

"Де це можливо, електропостачання відновлюється за резервними схемами. Проводиться розбір завалів, демонтаж зруйнованого обладнання і підготовка до його заміни. До ліквідації наслідків залучені всі сили і засоби", — повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Роботи проводяться там, де це уже дозволяє безпекова ситуація. 

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