Міненерго: електропостачання відновлюється за резервними схемами

Відновлювальні роботи проводяться там, де це уже дозволяє безпекова ситуація.

Прем'єр Денис Шмигаль під час перевірки будівництва захисту енергооб’єктів Волинської та Львівської областей, квітень 2024 року

Енергетики та рятувальники усувають наслідки масованої російської атаки та відновлюють електропостачання за резервними схемами.

Про це повідомляє Міненергетики.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, де це можливо, електропостачання відновлюється за резервними схемами.

"Де це можливо, електропостачання відновлюється за резервними схемами. Проводиться розбір завалів, демонтаж зруйнованого обладнання і підготовка до його заміни. До ліквідації наслідків залучені всі сили і засоби", — повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Роботи проводяться там, де це уже дозволяє безпекова ситуація.