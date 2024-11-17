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Росія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, загинули люди

Ще п'ятеро людей поранені.

Росія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, загинули люди
обстріл Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Уранці 17 листопада російські війська атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Били артилерією, скеровували дрони-камікадзе. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через ворожий обстріл у Нікополі загинули дві людини. Це 58-річний чоловік і 62-річна жінка. 

"Пʼять місцевих мешканців постраждали. Три жінки 67, 72 і 57 років. А ще поранені двоє чоловіків 40 і 32 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки.

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