Росія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, загинули люди

Уранці 17 листопада російські війська атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Били артилерією, скеровували дрони-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через ворожий обстріл у Нікополі загинули дві людини. Це 58-річний чоловік і 62-річна жінка.

"Пʼять місцевих мешканців постраждали. Три жінки 67, 72 і 57 років. А ще поранені двоє чоловіків 40 і 32 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджені транспортне підприємство, декілька приватних будинків, господарські споруди, автівки.