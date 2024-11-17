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Внаслідок атаки РФ постраждала енергетична інфраструктура Одещини, загинули люди(оновлено)

Є проблеми з постачанням тепла, води та електроенергії.

Внаслідок атаки РФ постраждала енергетична інфраструктура Одещини, загинули люди(оновлено)

Внаслідок ворожої атаки в Одеській області постраждала енергетична інфраструктура. В регіоні розгортають пункти незламності через перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Онолвення. За інформацією Кіпера, внаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Також поранення отримав 17-річний хлопець. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У регіоні є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів", — ідеться у повідомленні. 

На місцях пошкоджень працюють усі служби, спеціалісти вживають усі можливі заходи для відновлення тепло та водопостачання. Енергетики безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілу.

"На 10-ту ранку в області розгорнуто 445 пунктів. Ще 357 при потребі буде відкрито додатково", — додав Кіпер.

  • Через ракетну атаку в Україні ввели екстрені графіки відключень світла.
  • РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Є серйозні пошкодження.
  • У Вінницькій та Волинській областях ворог вдарив по енергооб'єктах. Наслідки ліквідовують.
  • У Рівненській області РФ також завдала удару по енергетичній інфраструктурі. Виникли проблеми з водопостачанням.
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