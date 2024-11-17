Внаслідок атаки РФ постраждала енергетична інфраструктура Одещини, загинули люди(оновлено)

Є проблеми з постачанням тепла, води та електроенергії.

Внаслідок ворожої атаки в Одеській області постраждала енергетична інфраструктура. В регіоні розгортають пункти незламності через перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Онолвення. За інформацією Кіпера, внаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Також поранення отримав 17-річний хлопець. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У регіоні є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії. Застосовуються екстрені відключення світла за вказівкою Укренерго. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури працюють за допомогою генераторів", — ідеться у повідомленні.

На місцях пошкоджень працюють усі служби, спеціалісти вживають усі можливі заходи для відновлення тепло та водопостачання. Енергетики безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілу.

"На 10-ту ранку в області розгорнуто 445 пунктів. Ще 357 при потребі буде відкрито додатково", — додав Кіпер.