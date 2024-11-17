Ворог завдав масованих авіаударів по Харківській області, є поранені

З Куп’янського та Борівського напрямків за добу евакуювали 28 людей.

Уночі 17 листопада росіяни атакували Харківщину дронами та авіабомбами. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, РФ завдала два авіаудари на відкритій місцевості поблизу сіл Одноробівка та Ковалі. Також атакували с. Черкаську Лозову Малоданилівської громади, внаслідок обстрілу пошкоджено скління та дах приватного домоволодіння.

Також ворожий дрон пошкодив 5 будинків та 1 автомобіль у селі Рогань. Російська авіація КАБами завдала чотирьох ударів по Золочівській громаді. Авіабомби впали по околицях сіл.

Напередодні війська РФ завдали авіаудару КАБом по відкритій місцевості поблизу села Уди Золочівської громади. Також російська авіація КАБами завдала чотири удари по Золочівській громаді.

Авіабомби впали по околицях сіл Костянтинівка, Стогнії, Одноробівка і Тимофіївка. У Купянському районі в с. Осиново внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Постраждали дві жінки 62, 66 років та 75-річний чоловік.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 28 людей.