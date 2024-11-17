Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
Тімоті Ґартон Еш: «Історія дала нам під дупу»
Тімоті Ґартон Еш: «Історія дала нам під дупу»
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Ліга націй. Грузія – Україна (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Грузія – Україна (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Закарпатській області впав російський "Шахед"

Руйнувань немає, тривають пошуки БпЛА.

У Закарпатській області впав російський "Шахед"
Фото: ОК "Південь"

У гірській місцевості на межі Закарпатської та Львівської областей виявили ворожий ударний безпілотник.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"Тип БпЛА встановлюється. Ніхто не постраждав. Даних щодо руйнувань об’єктів критичної інфраструктури не надходило. Зараз тривають пошуки місця падіння безпілотника", – зазначив Мирослав Білецький.

Унаслідок дронової атаки РФ у Миколаєві двоє людей загинули, шестеро поранені. У Києві через ракетний обстріл уламки ракет впали у трьох районах, є постраждала. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies