У Закарпатській області впав російський "Шахед"

У гірській місцевості на межі Закарпатської та Львівської областей виявили ворожий ударний безпілотник.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"Тип БпЛА встановлюється. Ніхто не постраждав. Даних щодо руйнувань об’єктів критичної інфраструктури не надходило. Зараз тривають пошуки місця падіння безпілотника", – зазначив Мирослав Білецький.

Унаслідок дронової атаки РФ у Миколаєві двоє людей загинули, шестеро поранені. У Києві через ракетний обстріл уламки ракет впали у трьох районах, є постраждала.