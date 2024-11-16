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В Польщі перша група добровольців “Українського легіону” склали Військову присягу

Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки.

В Польщі перша група добровольців “Українського легіону” склали Військову присягу
Фото: Міноборони

Сьогодні, 16 листопада, на базі одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Республіки Польща перша група добровольців "Українського легіону" склала Військову присягу на вірність українському народові, повідомляє Міноборони України. 

“Складання присяги – це одна з найважливіших та найурочистіших подій у житті військовослужбовця. Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі”, – підкреслив представник командування легіону Петро Горкуша.

Зазначається, що наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який включає вогневу підготовку (зокрема елементи CQB – Close-quarters battle), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни. Тренування проводять досвідчені польські інструктори.

  • Український легіон створений цьогоріч у липні, після того як президент України Володимир Зеленський спільно з главою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.
  • Українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі. Загалом подали заявки громадяни України, які живуть у 30 країнах світу. 
  • Петро Горкуша повідомив, що станом на середину листопада заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 осіб.
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