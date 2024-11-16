В Польщі перша група добровольців “Українського легіону” склали Військову присягу

Сьогодні, 16 листопада, на базі одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Республіки Польща перша група добровольців "Українського легіону" склала Військову присягу на вірність українському народові, повідомляє Міноборони України.

“Складання присяги – це одна з найважливіших та найурочистіших подій у житті військовослужбовця. Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі”, – підкреслив представник командування легіону Петро Горкуша.

Зазначається, що наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки, який включає вогневу підготовку (зокрема елементи CQB – Close-quarters battle), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші необхідні дисципліни. Тренування проводять досвідчені польські інструктори.