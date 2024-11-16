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Росіяни поранили двох людей у Комишанах на Херсонщині

Окупанти застосували дрон, скинули виухівку на автобус.

Росіяни поранили двох людей у Комишанах на Херсонщині
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Увечері 16 листопада стало відомо, що росіяни з дрона атакували Комишани на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, поранені двоє чоловіків.

«Наразі вони ушпиталені. В обох контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення. Медики надають постраждалим необхідну допомогу», - додав Мрочко.

В обласній адміністрації додали, що ворог скинув дрон на автобус, у якому перебували потерпілі.

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