Росіяни поранили двох людей у Комишанах на Херсонщині

Увечері 16 листопада стало відомо, що росіяни з дрона атакували Комишани на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, поранені двоє чоловіків.

«Наразі вони ушпиталені. В обох контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення. Медики надають постраждалим необхідну допомогу», - додав Мрочко.

В обласній адміністрації додали, що ворог скинув дрон на автобус, у якому перебували потерпілі.