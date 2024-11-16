Україна і Японія підписали угоду про посилення взаємодії у сфері безпеки

Україна і Японія посилюють взаємодію у сфері безпеки інформації, для цього держави підписали відповідну угоду.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю.
Сторони обговорили також перспективи українсько-японського співробітництва та посилення санкцій проти РФ.
«Японія — серед лідерів у підтримці України. Загальний обсяг допомоги вже досяг 12,1 млрд доларів. Особливо важливою для нас є підтримка енергетичного сектору. Дякуємо за передане енергетичне обладнання і розраховуємо на подальшу допомогу», - зауважив Шмигаль.
Він додав, що іншим ключовим напрямком співпраці є гуманітарне розмінування. Шмигаль відзначив намір Токіо виділити 3 млрд доларів від використання заморожених російських активів у межах ініціативи G7.
- Глава японського МЗС прибув до Києва з неоголошеним візитом одразу ж з економічного форуму у Перу.
- Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським і колегою Андрієм Сибігою.