Уряд ухвалив виплату кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.
“Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів”, – сказав Шмигаль.
Він зазначив, що уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту: визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.
“Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини”, – сказав прем’єр.
Ухвалюючи рішення про «Зимову єПідтримку» Уряд ставить перед собою три основні цілі:
- матеріально підтримати українські родини. Кошти від «Зимової єПідтримки» можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.
- підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки.
- вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів – це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте.
Підтримка від уряду
- На початку місяця Шмигаль повідомив, що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. Одним із ключових її елементів є субсидії.
- Раніше Кабмін схвалив надання субсидій переселенцям на оренду житла. Експериментальний проєкт розрахований на 2 роки.
- Тим часом мешканці прифронтових територій почали отримувати гроші на купівлю твердого палива. Йдеться про разову виплату 21 тисячі гривень.