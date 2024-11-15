На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
«Гладіатор-2»: тінь батька Коммода
«Гладіатор-2»: тінь батька Коммода
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд ухвалив виплату кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня

Це рішення є частиною зимової підтримки українських родин.

Уряд ухвалив виплату кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня
Фото: Анна Стешенко

Уряд ухвалив виплату кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. 

“Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту: визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.

“Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини”, – сказав прем’єр.

Ухвалюючи рішення про «Зимову єПідтримку» Уряд ставить перед собою три основні цілі:

  • матеріально підтримати українські родини. Кошти від «Зимової єПідтримки» можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.
  • підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки.
  • вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів – це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте.

Підтримка від уряду

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies