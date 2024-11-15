Мінреінтеграції: аграрії та фермери з-поміж ВПО зможуть отримати фінансову допомогу

Проєкт реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps. Учасники зможуть отримати в середньому 3000 доларів США у гривнях. Сума наданої допомоги може бути більшою або меншою залежно від потреб домогосподарств.

Український фермер йде до свого трактора перед обробкою поля до посівної біля села Новояковлівка, Запорізька область, 12 квітня

Аграрії та фермери з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зможуть отримати фінансову допомогу у межах проєкту міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps, повідомляє Мінреінтеграції.

Проєкт спрямований на допомогу аграріям у відновленні їхньої діяльності та подоланні наслідків війни. Зокрема сім’ям переселенців, фермерам і підприємцям, які працюють у сфері сільського господарства.

Учасники зможуть отримати в середньому 3000 доларів США у гривнях. Сума наданої допомоги може бути більшою або меншою залежно від потреб домогосподарств.

Програма діє у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Щоб зареєструватися у програмі, здобувачам потрібно виконати кілька простих кроків:

створити обліковий запис на сайті;

заповнити заявку (форма стане доступною після реєстрації);

відповісти на запитання, які допоможуть оцінити індивідуальні потреби та план використання наданої допомоги.

Відбір учасників проводиться на конкурсній основі без необхідності детального бізнес-плану, але з урахуванням питань безпеки.