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Мінреінтеграції: аграрії та фермери з-поміж ВПО зможуть отримати фінансову допомогу

Проєкт реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps. Учасники зможуть отримати в середньому 3000 доларів США у гривнях. Сума наданої допомоги може бути більшою або меншою залежно від потреб домогосподарств.

Мінреінтеграції: аграрії та фермери з-поміж ВПО зможуть отримати фінансову допомогу
Український фермер йде до свого трактора перед обробкою поля до посівної біля села Новояковлівка, Запорізька область, 12 квітня
Фото: EPA/UPG

Аграрії та фермери з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зможуть отримати фінансову допомогу у межах проєкту міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps, повідомляє Мінреінтеграції. 

Проєкт спрямований на допомогу аграріям у відновленні їхньої діяльності та подоланні наслідків війни. Зокрема сім’ям переселенців, фермерам і підприємцям, які працюють у сфері сільського господарства. 

Учасники зможуть отримати в середньому 3000 доларів США у гривнях. Сума наданої допомоги може бути більшою або меншою залежно від потреб домогосподарств.

Програма діє у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Щоб зареєструватися у програмі, здобувачам потрібно виконати кілька простих кроків:

  • створити обліковий запис на сайті;
  • заповнити заявку (форма стане доступною після реєстрації);
  • відповісти на запитання, які допоможуть оцінити індивідуальні потреби та план використання наданої допомоги.

Відбір учасників проводиться на конкурсній основі без необхідності детального бізнес-плану, але з урахуванням питань безпеки.

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